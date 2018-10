A Volkswagen apresentou na quinta-feira o seu novo T-Cross, o primeiro mini SUV da marca germânica, apostado em conquistar um publico mais jovem e citadino e que se pretende afirmar como a escolha certa de entrada na gama, por ser um SUV para pequenas e grandes aventuras.

O T-Cross que vai chegar ao mercado no início de 2019 conta uma bagageira com capacidade de carga entre 385 e 455 litros, dependente da posição dos bancos traseiros, que podem deslizar horizontalmente. Com os bancos rebatidos, a capacidade de carga da bagageira do T-Cross é de 1.281 litros.

Tendo como base a mesma plataforma MQB-A0 já utilizada no Polo, o novo T-Cross conta com 4,107 metros de comprimento e chama a atenção para a sua habitabilidade e flexibilidade.

Ralf Brandstätter, diretor de operações da Volkswagen Brand, referiu na estreia mundial em Amesterdão: "Na verdade, apresentamos hoje o T-Cross três vezes - divulgámos já o modelo em Xangai, e depois de Amesterdão será a vez de São Paulo. Isso mostra o quão importante o T-Cross é para a marca Volkswagen como um produto verdadeiramente global".

A Volkswagen refere que este mini SUV é um dos mais seguros da sua categoria, graças uma ampla gama de sistemas de assistência à condução, onde se destaca o sistema de visão periférica Front Assist e o assistente de faixa de rodagem Lane Assist (ambos de série), o Blind Spot Sensor, o sistema de deteção de peões e o sistema de proteção proativa dos ocupantes do veículo.

Em termos de motorizações, o novo T-Cross conta com quatro blocos turboalimentados: três a gasolina e um Diesel. Os dois motores a gasolina de três cilindros 1.0 TSI com filtro de partículas geram 70 kW e 95 CV ou 85 kW e 115 CV.

O modelo de topo conta com o motor 1.5 TSI de quatro cilindros com 110 kW e 150 CV de potência. A gama fica completa com um bloco 1.6 TDI de quatro cilindros com 70 kW e 95 CV potência.