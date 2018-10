A Skoda revelou agora os primeiros detalhes sobre o novo Scala, que já roda camuflado nas estradas da República Checa e que vai chegar ao mercado no próximo ano.

O novo modelo compacto familiar, vem substituir o Rapid e o Spaceback, com um estilo mais sedutor. O Scala é o primeiro Skoda que surge com o conceito de estilo do concept Vision RS, apresentado pela marca checa na última edição do Salão Automóvel de Paris, oferecendo um elevado nível de segurança ativa e passiva, faróis de LED, muito espaço para a bagagem e passageiros. A bagageira terá uma espaço de 467 litros que chegam aos 1410 litros com os bancos rebatidos.

Este novo modelo da Skoda conta com 4,36 metros de comprimento, 1,79 de largura e uma altura de 1,47 metros. A distancia entre eixos é de 2.649mm e da ao Scala excelentes características de condução

Utilizando a plataforma A0 MQB, o Scala é um hatchback de cinco portas que promete combinar dimensões externas compactas com um interior espaçoso e será assim o primeiro Skoda a utilizar esta plataforma do Grupo VW.

Em matéria de motorizações o Scala vai contar com cinco opções de motor. Todos sobrealimentados e com injeção direta, stop/start, filtro de partículas e recuperação de energia na travagem. Disponíveis vão estar blocos alimentados a gasolina, gasóleo e gás natural, com cilindradas entre 1.0 e 1.5 litros e potências entre 90 e 150 CV, com caixas manual de 5 e 6 velocidades e automática dupla embraiagem com sete velocidades.

Bernhard Maier, presidente-executivo da Skoda, confirmou agora que este Scala “é um modelo com um desenvolvimento completamente novo, que define novos padrões em termos de tecnologia, segurança e design”.

O Scala, que significa “escada” ou “escala”, chega no início de 2019 e será o primeiro modelo da marca com a inscrição Skoda na parte central do portão da bagageira, em vez do logótipo.