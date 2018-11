A Ducati revelou este fim de semana a sua nova Panigale V4 R que é uma das estrelas do Salão de Milão (EICMA).

Repleta de tecnologia utilizada pela marca de Borgo Panilage no MotoGP, a nova Panigale V4 R apresenta um enorme conjunto de modificações para além das características de motor e suspensões, que incluem também a nova carenagem, desenhada e desenvolvida pela Ducati Corse em estreita colaboração com o Ducati Style Centre, de modo a melhorar a eficiência aerodinâmica.

A nova carenagem incorpora ainda apêndices aerodinâmicos desenvolvidos para os protótipos de MotoGP. Produzidos em fibra de carbono, aumentam a estabilidade na condução, permitindo uma dependência mais reduzida dos controlos eletrónicos e aumentando a confiança para atingir o máximo da performance do piloto.

A Panigale V4 R é, para todos os efeitos, uma moto de competição do mundial de Superbikes (WSBK) homologada para estrada, e constitui a base técnica para as Ducati oficiais de Superbike que irão competir no Campeonato do Mundo a partir da próxima temporada.

O motor de 1103 cm3 foi substituído por um de 998 cm3, de modo a cumprir com os limites de cilindrada regulamentares no WSBK. Contrariamente ao V4 de maior capacidade – desenhado para proporcionar uma entrega de potência fluída e uma resposta excelente a baixas rotações para uma utilização ideal em estrada – este novo motor de 998 cm3 oferece prestações mais extremas, uma vez que a entrega de potência foi estudada tendo em mente o uso em pista.

A maior eficiência da admissão de ar permite subidas de rotação mais rápidas e passa a situar a zona vermelha do conta-rotações mais acima para garantir uma melhor aceleração. O resultado são 221 cv (162 kW) de potência às 15.250 rpm (valores de homologação UE), mais 2.250 rpm que o pico de potência do V4 de 1103 cc.

Estes valores impressionantes e podem ser ainda mais elevados ao instalar um sistema de escape de competição Ducati Performance by Akrapovič, que coloca a potência máxima em 234 cv (172 kW) às 15.500 rpm. Desta forma a Panigale V4 R promete ser a mais potente Ducati de produção de sempre.