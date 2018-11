A Yamaha apresentou no Salão de Milão a nova Ténéré 700 que tem as suas raízes no lançamento da moto de enduro-aventura XT500 em 1976. Com o seu binário forte e o quadro compacto, este monocilíndrico a 4 tempos tornou-se um sucesso imediato.

Por toda a Europa, a XT500 da Yamaha foi o modelo mais vendido no final dos anos 70, com mais de 60 000 unidades vendidas só em França, durante o período de produção de 14 anos.

A sua capacidade versátil, design robusto e fiabilidade extraordinária abriram as portas para um novo mundo de aventura a muitos pilotos de motos, e estas mesmas qualidades tornaram-na na escolha ideal para concorrentes do primeiro rali Paris-Dakar que foi ganho pelo francês Cyril Neveu numa Yamaha XT500.

No final dos anos 70, a XT já tinha alcançado o estatuto de lenda entre os condutores europeus e, em 1983, a Yamaha apresentou a XT600Z que se tornou na primeira moto de aventura Yamaha a ostentar o nome Ténéré - um termo tuaregue que significa "deserto" ou "território selvagem".

Com um espírito de aventura enraizado no seu ADN, a nova Ténéré 700 - um modelo de aventura leve e sem compromissos, com uma das mais elevadas especificações na sua classe.

Equipada com o motor de dois cilindros paralelo CP2 de 698 cc de grande sucesso e um quadro completamente novo, a Ténéré 700 foi concebida para proporcionar manobrabilidade líder na classe e agilidade em terra, para além de uma performance de alta velocidade em longo curso na estrada, o que a torna numa moto de aventura extremamente capaz e versátil.

A principal caraterística deste motor CP2 compacto é o seu binário potente e linear que proporciona resposta imediata do acelerador, aliada a uma extraordinária capacidade de aceleração - atributos que lhe conferem uma performance capaz e versátil em estrada e fora de estrada. Com um binário máximo às 6500 rpm, este motor oferece o equilíbrio ideal entre performance e controlabilidade e, com a sua excelente economia de combustível, contribui para a capacidade da Ténéré 700 de percorrer longas distâncias entre paragens para abastecimento.

Para satisfazer as necessidades específicas dos condutores de aventura, a transmissão final foi otimizada e, em conjunto com uma gama de afinações da injeção de combustível específicas do modelo, estas caraterísticas contribuem para a extraordinária versatilidade e performance notável da moto em diferentes ambientes de condução.

Durante o desenvolvimento da Ténéré 700, um dos principais objetivos era obter um quadro estreito, ágil e leve que fosse igualmente adequado para condução na estrada e fora de estrada. Para satisfazer estes requisitos, os designers da Yamaha desenvolveram o novo quadro em aço tubular de duplo berço leve que combina baixo peso com elevada resistência, tornando-o ideal para uma grande variedade de condições de condução.

Com uma compacta distância entre eixos de 1590 mm e uma carenagem estreita, este resistente chassis apresenta caraterísticas de capacidade de resposta e manobrabilidade, e com uma distância ao solo de 240 mm.

A nova Ténéré 700 está equipada com um conjunto de faróis com um visual distinto que é uma derivação direta das mais recentes motos de rali de fábrica da Yamaha e do protótipo T7. Um total de quatro faróis LED projetam feixes potentes de luz que conseguem iluminar mesmo o deserto mais escuro. Dispostos num padrão 2 + 2 e protegidos por uma viseira transparente, e com duas luzes de presença LED na base, esta frente robusta confere o visual funcional que combina com o caráter imponente desta nova moto de aventura.

Em matéria de suspensão a Ténéré conta com suspensões de longo curso que provam que esta é uma verdadeira moto de aventura com capacidades todo-o-terreno líderes na classe. As suspensões de 43 mm resistentes à flexão mantêm a forma mesmo no terreno mais exigente para proporcionar direção precisa e suspensão suave, e com 210 mm de curso de suspensão, esta dianteira de elevada especificação permite-lhe enfrentar os terrenos mais difíceis com confiança.

A Ténéré 700 está equipada com um sistema de suspensão traseira do tipo "link" inspirado no rali que proporciona ação suave e progressiva para máximo conforto de condução e aumento dos níveis de controlo.

Com um braço oscilante em alumínio leve para um baixo peso não sustentado, esta traseira de elevada especificação oferece 200 mm de curso que, tal como o sistema de suspensão dianteiro, foi concebido para superar as condições de condução todo-o-terreno mais difíceis, bem como proporcionar uma condução confortável em estrada. Outra caraterística importante é o regulador remoto que lhe permite ajustar as definições de pré-carga em movimento, tornando fácil e rápido afinar o amortecedor de acordo com as condições de condução.

O sistema de travagem é constituído por dois discos dianteiros ondulados de 282 mm e um disco traseiro ondulado de 245 mm que proporcionam elevados níveis de força de travagem com elevada capacidade de resposta em todas as velocidades, em estrada ou em terra.

Quando está a conduzir fora de estrada, tem a opção de desativar temporariamente o ABS sempre que necessário, ativando o interruptor para desligar quando estiver parado. Com o ABS desligado, pode assumir o controlo manual total e, em particular, pode bloquear a roda traseira deliberadamente em determinadas situações, tais como curvas muito apertadas ou descidas íngremes.

Em viagens longas, o para-brisas e a carenagem dianteira proporcionam boa proteção contra o vento e as intempéries e, devido ao corpo estreito e compacto da moto, poderá chegar-se mais ao quadro e sair do fluxo de ar principal.