Os modelos Sport Heritage da Yamaha conjugam um design intemporal e um visual retro moderno com a mais recente tecnologia e vão ganhar um novo aliado em 2019.

Mostrando-se atenta ao mercado a marca nipónica apresentou esta segunda-feira no Salão de Milão a sua nova XSR700 Xtribute, uma homenagem moderna a um ícone dos anos 70, a popular XT500 que vai chegar ao mercado no próximo ano.

A Yamaha apresentou há mais de 40 anos a XT500, uma moto com um motor monocilíndrico a 4 tempos refrigerado por ar, que veio a tornar-se uma das motos mais populares da Europa. A chave do seu sucesso foi o design simples, a potência útil e a versatilidade total; além disso, com as suas cores inspiradas na XT e o visual scrambler clássico, a nova XSR700 XTribute respeita o verdadeiro caráter da XT e presta homenagem a esta moto icónica.

A Yamaha optou por implementar na XSR700 XTribute as jantes douradas, depósito prateado e guarda-lamas brancos mais icónicos da XT - até os indicadores de direção contam com o acabamento a laranja original da XT.

A nova cor tem a designação apropriada de "1981" para celebrar a era dourada da XT. Os fãs da Yamaha vão reconhecer imediatamente esta interpretação moderna de um design respeitado, que inclui um logótipo XSR700 inspirado no design lendário da XT500, enquanto os condutores mais jovens vão apreciar o visual retro intemporal que confere a esta moto Sport Heritage um apelo único.

Para além do esquema de cores da XT, a XSR700 XTribute adotou o guiador de espessura variável estilo moto de motocross que reforça o visual scrambler urbano. Para além de oferecer uma posição de condução confortável e vertical, este guiador mais largo proporciona um maior controlo, tornando a moto mais fácil de manusear a baixa velocidade. Outras caraterísticas especiais incluem largos poisa pés de estilo todo-o-terreno que complementam o caráter de scrambler robusta.

Para reforçar o visual scrambler urbano agressivo da XSR700 XTribute, estão instalados pneus de padrão mistos nas jantes em metal fundido de 10 raios, enquanto para proporcionar níveis elevados de aderência com caraterísticas de fácil manobrabilidade em estrada ou terra batida, esta moto Sport Heritage está equipada com pneus Pirelli MT60RS, 180/55-17 na traseira e 120/70-217 na frente .

A Yamaha desenvolveu para a XSR700 XTribute um novo banco exclusivo com um perfil plano que respeita o design da XT original. Com um acabamento moderno de alta qualidade e um logótipo XTribute discreto em relevo na traseira, este banco contribui para uma mistura cheia de carácter de antigo e novo.

A essência da XSR700 XTribute reside no motor de 2 cilindros em linha de 689 cc, cujo design com filosofia de planos cruzados proporciona um binário potente e linear, oferecendo assim uma performance emocionante com uma excelente economia de combustível.

Com apenas 186 kg de peso, a XSR700 Xtribute proporciona uma experiência de condução emocionante e moderna, enquanto determinadas caraterísticas, como o farolim traseiro LED mais pequeno e o painel de instrumentos LCD, contrastam com as cores e o acabamento vintage. Clássica e ao mesmo tempo moderna, a XSR700 XTribute oferece o melhor de dois mundos.