A Skoda revelou detalhes sobre o interior do Scala, que chegará ao mercado no próximo ano, anunciando que o compacto familiar será o primeiro carro de produção da marca a adotar o design interior introduzido pelo concept Vision RS.

O interior do novo Skoda Scala terá, como é bem visível pelo esboço divulgado, o infoentretenimento num ecrã de dimensões generosas, que assume ser “o maior da sua classe” quando tiver 10,25 polegadas por fazer parte da opção Cockpit Virtual.

Também no espaço interior, o Scala aponta ao topo entre concorrentes, nomeadamente, na capacidade de carga de 476 litros (1.410 com os bancos rebatidos) que lhe darão “a maior bagageira do segmento”.

O Skoda Scala será apresentado mundialmente no dia 6 de dezembro em Tel Aviv, Israel.

