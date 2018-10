A Opel anunciou agora que a gama Crossland X vai passar a contar com um novo motor 1.5 Turbo D da mais recente geração.

Disponível em duas versões, de 102 cv e de 120 cv de potência, este propulsor de quatro cilindros também pode ter acoplada uma caixa automática de seis velocidades, o que preenche uma lacuna da anterior oferta do modelo.

Desta forma, o popular SUV da Opel passa a ter a opção de transmissão automática tanto em motor a gasolina (1.2 Turbo, 110 cv) como turbodiesel (1.5 Turbo D, 120 cv). O novo motor cumpre a exigente norma de emissões Euro 6d-TEMP e contra com o sistema Start/Stop que faz parte do equipamento de série.

O novo 1.5 Turbo D de 102 cv (75 kW) debita um elevado binário máximo de 102 Nm logo às 1750 rpm, permitindo obter recuperações vigorosas e acelera de zero a 100 km/h em 11,7 segundos, permitindo uma velocidade máxima de 178 km/h. Já a versão de 120 cv, reservada à caixa automática de seis velocidades, o binário máximo é de uns expressivos 300 Nm.

O novo 1.5 Turbo D possui cabeça e cárter construídos em alumínio. As quatro válvulas por cilindro são acionadas por dois veios de excêntricos à cabeça. No evoluído sistema de alimentação, com turbocompressor, surge um sistema de injeção direta ‘common rail’ de alta pressão, capaz de funcionar a 2000 bar, com injetores de oito orifícios.

Com preços a partir de 18.310 euros, gama Crossland X é formada por três níveis de equipamento: Edition, Innovation e Ultimate. O novo motor 1.5 Turbo D é proposto a partir de 23.810 euros, na versão Edition, com 102 cv de potência. A alternativa de caixa automática surge com preços a partir de 26.360 euros, desde a versão Innovation com 120 cv.

