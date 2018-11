A Volkswagen revelou esta terça-feira no Salão de São Paulo, o concept da sua próxima pick-up. A Tarok, nome da nova pick-up , tem um design inspirado no T-Cross, o novo SUV compacto da marca, onde se destaca a grelha frontal, com o mesmo formato da utilizada no T-Cross, enquanto a traseira revela a mesmo estilo de faróis.

Esta nova pick-up que está posicionada abaixo da Amarok, tem por base a plataforma MQB comum ao Tiguan e segundo a Volkswagen, cerca de 80% do design revelado em São Paulo vai ser utilizado na versão final.

Um dos pontos fortes desta pick-up urbana é a versatilidade do espaço de carga – que pode ser aumentada em poucos passos graças ao painel traseiro dobrável da cabina dupla.