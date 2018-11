Os primeiros Lexus UX vão começar a chegar ao mercado europeu no início do próximo ano. O crossover da Lexus tem por base a premissa de Akio Toyoda de que “todos os Lexus devem ter uma condução divertida”, nesse sentido a equipa de engenharia foi encarregue de criar um plataforma incrivelmente rígida - a base para a elegância e superior dinâmica de condução – recorrendo a painéis de alumínio e material composito, que permitissem diminuir o peso e baixar o centro de gravidade.

O design deste crossover da Lexus não passa despercebido já que na dianteira, a assinatura da grelha fusiforme exibe um novo padrão que altera gradualmente a sua forma à medida que se afasta do logótipo central Lexus.

Os faróis dianteiros Tri-LED são realçados pelas luzes de circulação diurna em forma de 'L'. Já os faróis traseiros do novo UX recorrem a um design avançado que não se limita a ser atrativo: é, também, aerodinamicamente eficiente.

Os faróis têm abas incorporadas, de forma a reduzir as alterações de pressão do ar em cerca de 16%, contribuindo para o aumento da estabilidade traseira quer em curva, quer perante ventos laterais. Para uma aparência ainda mais sofisticada, uma única linha contínua de luz é formada por 120 LEDs que afunila suavemente em direção ao centro, medindo apenas 3mm no ponto mais estreito.

Os guarda-lamas nos crossovers têm como objetivo proteger a carroçaria das pedras e gravilha lançada pelos pneus. No caso do novo UX, a Lexus decidiu acrescentar uma segunda função. “Trata-se uma pala no topo da moldura que suprime a oscilação vertical durante as curvas, aumentando assim a estabilidade e a firmeza da condução”, segundo os responsáveis da Lexus.

As jantes deste Lexus UX são igualmente inovadoras já que se tratam de jantes de 17 polegadas que são aerodinamicamente ventiladas. O sulco que possuem é inspirado na "Gurney Flap", utilizada nas jantes traseiras dos carros de Fórmula 1 para regular o fluxo de ar e aumentar a força descendente. Esta inovação confere mais confiança na condução, graças a um desempenho de travagem mais estável, um aumento da eficiência de refrigeração e redução de turbulência lateral do veículo.

Em matéria de motorização o novo UX apresenta dois blocos: o UX 250h equipa o novo sistema self-charging híbrido de quarta geração, enquanto o UX 200 revela uma nova motorização a gasolina de 2,0 litros.

As tecnologias inovadoras como o Monitor de Visão Panorâmica e o sistema áudio Surround Premium Mark Levinson representam alguns equipamentos que se juntam ao avançado sistema de segurança de série Lexus Safety System+.

Este sistema inclui o Sistema de Pré-Colisão com Deteção de Peões; Assistência à Manutenção e Demarcação da Faixa de Rodagem para o ajudar a manter-se no trajeto; Sistema de Máximos Adaptativo para uma visão melhorada à noite; e Cruise Control Adaptativo que regula a velocidade do veículo em função da viatura à sua frente.

O Lexus UX chega ao mercado no inicio de 2019.