Inspirada na YZR-M1 do MotoGP atualmente conduzida por Valentino Rossi e por Maverick Viñales, a YZF-R1M, fabricada em número limitado e apontada como a melhor e mais sofisticada moto superdesportiva fabricada pela Yamaha.

Disponível apenas através de uma aplicação da Yamaha , a nova YZF-R1M de 2019 vai ter um custo de 25.704,98 euros, preço ‘chave na mão’ e que inclui participação na exclusiva Yamaha Racing Experience que terá lugar na primavera do próximo ano num dos principais circuitos europeus, o que constitui uma oportunidade única para os proprietários de motos R1M entrarem no mundo da competição da Yamaha.

A YZF-R1M conta com um motor com cambota de planos cruzados, com 200 cv de potência, quadro compacto em alumínio/magnésio e carenagem leve em carbono, aliando tecnologia da YZR-M1 do MotoGP e está equipada com a mais recente suspensão eletrónica de competição (ERS) SMART EC 2, que é o sistema mais sofisticado já desenvolvido pela Öhlins para uma moto de produção.

Este sistema oferece tecnologia ainda mais avançada para dinâmicas de suspensão ainda mais precisas ao atacar a pista, especialmente com funções de travagem, aceleração e controlo da performance nas curvas.

A YZF-R1M também está equipada com um sistema de mudanças rápidas sofisticado, concebido para garantir mudanças fiáveis e rápidas sem engatar a embraiagem, e um QSS que também possui um sistema de engates de mudanças inferiores.