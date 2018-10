A Volkswagen está a desenvolver sistemas de luzes com funções interativas que projetarão hologramas 3D com informação na estrada e no espaço virtual. O objetivo, claro está, é melhorar a segurança.

Os futuros sistemas de luzes incluirão faróis dianteiros micro-pixel HD com até 30.000 pontos de luz – os faróis dianteiros LED de alto desempenho serão alternativa de baixo preço relativamente às mais caras luzes laser.

Os novos faróis projetarão informação diretamente na estrada, assim como esta tecnologia permitirá a criação de novos sistemas de segurança como o «assistente ótico de faixa». Este assistente projeta faixas à frente do veículo dando ao condutor a informação sobre as distâncias do carro às marcações na estrada acompanhando as curvas – incluindo com reboque ou em situações de reparações nas vias.

Os novos sistemas de luzes traseiras matrix permitirão a inclusão de avisos para utilizar, por exemplo, em situações de perigo como na sinalização do final de uma fila de trânsito. O «assistente ótico de estacionamento» melhorará a segurança durante as manobras de marcha atrás projetando no pavimento o percurso que o veículo fará informando assim os peões na sua proximidade.

Os novos sistemas de luzes da VW estão a ser desenvolvidos em Wolfsburgo, num túnel de 100 metros de comprimento, 15 metros de largura e 5 metros de altura utilizando simuladores de estradas.