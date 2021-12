Há mais 16 mortos e 3742 infetados por covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira.

O documento dá conta que sete dos óbitos registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), quatro na zona Centro, três no Norte e dois no Algarve. O Maior número de novos casos também se situa na zona da Grande Lisboa, com 1227, seguindo-se o Norte com mais 1126, o Centro com mais 898, o Algarve com 240 e o Alentejo com 84.

Nas ilhas, a Madeira regista 137 novos casos de covid-19. Já o arquipélago dos Açores, regista mais 30.

Há menos 14 pessoas internadas com a doença, num total de 947. Já em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), há menos cinco doentes hospitalizados, num total de 137.

Há mais 4357 recuperados da doença.

648_DGS_boletim_20211210