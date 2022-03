Cerca de 400 nutricionistas candidataram-se ao concurso lançado pela Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares para a contratação de nove profissionais para as escolas, indicou escta sexta-feira o Ministério da Educação.

Em resposta à agência Lusa, o gabinete do ministro Tiago Brandão Rodrigues indicou que o júri está atualmente a analisar as candidaturas recebidas, que são cerca de 44 vezes em número superior às vagas disponibilizadas.

O concurso foi lançado no final de janeiro pela Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares e terminou em 11 de fevereiro.

De acordo com o edital do concurso, os nove nutricionistas serão distribuídos regionalmente conforme o número de alunos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo recebe três profissionais, a região Norte recebe dois, à semelhança do Centro, e as regiões do Alentejo e Algarve vão passar a contar, cada uma, com um novo nutricionista para as suas escolas.