Rogério Samora morreu esta quarta-feira, confirmou à CNN Portugal fonte do Hospital Amadora-Sintra, onde o ator estava internado. A notícia foi avançada inicialmente pela SIC Notícias. "Morreu esta manhã, às 11:10", adiantou a mesma fonte.

O ator, de 62 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações de uma novela a 20 de julho, tendo sido transportado para o hospital Amadora-Sintra, com prognóstico reservado. Rogério Samora fazia parte do elenco de "Amor Amor".

Rogério Samora esteve 147 dias em coma o que se refletiu em 21 semanas internado, entre o Hospital Amadora-Sintra e a unidade de cuidados da Segurança Social, em Torres Vedras. Há dois dias, dado o agravamento do seu estado de saúde, voltou ao hospital Fernando da Fonseca, onde morreu esta manhã.

Samora contava mais de 40 anos de carreira, com um percurso marcado pela participação em dezenas de telenovelas e outras produções televisivas, como "Nazaré" e "Mar Salgado", da SIC, "Flor do Mar" ou "Fascínios", da TVI, depois de se ter estreado em televisão, na RTP, em 1982, em “Vila Faia”.

O percurso de Rogério Samora teve, porém, início no teatro, na antiga Casa da Comédia, e apresenta alguns dos seus mais importantes papéis no cinema, em filmes de Fernando Lopes e de Manoel de Oliveira.

Nascido em Lisboa, em 28 de outubro de 1958, fez o curso de Teatro do Conservatório Nacional, e estreou-se no final da década de 1970, na peça “A Paixão Segundo Pier Paolo Pasolini”, de René Kalisky, levada a cena na Casa da Comédia, sob a direção de Filipe La Féria. O desempenho valeu-lhe o seu primeiro prémio, em 1981, o de Ator Revelação, da Associação Portuguesa de Críticos de Teatro.