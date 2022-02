O presidente da Ucrânia diz que a Rússia retomou os ataques aéreos às 4:00, mas que as tropas pararam de avançar. Num discurso televisivo, Volodymyr Zelenskiy diz que os ataques aéreos atingiram alvos militares e civis e apelou ainda à Rússia que cesse fogo.

"A Rússia vai ter que falar connosco mais cedo ou mais tarde para acabar com as hostilidades e parar com esta invasão", afirmou Zelenskiy, acrescentando que até isso acontecer, vão "continuar a defender o país".

Na mesma mensagem, Volodymyr Zelensky voltou a apelar aos aliados do Ocidente para ajudarem a Ucrânia a travar a Rússia.

"Esta manhã, estamos a defender o nosso país sozinhos. Como ontem, as forças mais poderosas do mundo estão a ver [a guerra de longe]. Foi a Rússia convencida pelas sanções de ontem? O que ouvimos no nosso céu e vemos na nossa terra mostra que não é suficiente", afirmou Zelensky no comunicado à nação.

Na declaração anterior, na quinta-feira à noite, Volodymyr Zelensky já tinha afirmado que os membros da NATO "têm medo" de apoiar a adesão da Ucrânia à organização e que tinha questionados os líderes dos 27 sobre esta possibilidade, não tendo recebido resposta.

"Hoje perguntei aos 27 líderes da Europa se a Ucrânia estará NATO, perguntei diretamente. Todos têm medo, não respondem. Mas nós não temos medo, não temos medo de nada", garantiu.

Esta quinta-feira o presidente ucraniano decretou a mobilização geral da população. As autoridades ucranianas avisaram também a população que os homens com idade entre os 18 e os 60 anos estão proibidos de deixar a Ucrânia ao abrigo da lei marcial.