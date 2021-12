Portugal registou um novo recorde de casos diários de covid-19. De acordo com o relatório diário da Direção-geral de Saúde (DGS), há mais 30.829 casos e 18 mortes nas últimas 24 horas.

Há ainda a registar menos 10 doentes internados (1.024) em enfermarias e mais um em unidades de cuidados intensivos (145).

Só em Lisboa e Vale do Tejo foram detetadas 14.903 novas infeções. A região foi ainda a que registou mais número de óbitos, com mais sete mortes. No Norte, há mais 9.435 casos de SARS-CoV-2 e mais três mortos.

Neste momento, há em Portugal um total de 178.712 casos ativos da doença covid-19 e 169.559 pessoas sob vigilância das autoridades.

A incidência fixa-se agora em 1189,7 casos positivos por 100 mil habitantes, a nível nacional, e em 1188,4, no continente.

O o indice de transmissibilidade do vírus (Rt), que já é maior que 1 em todas as regiões de Portugal continental, está agora em 1,35, no espectro nacional, e 1,36, se olharmos apenas para o continente.