O secretário-geral da ONU, António Guterres, está em isolamento profilático após contacto, na terça-feira, com um funcionário infetado, diz a agência noticiosa France-Presse (AFP).

O chefe da ONU, com 72 anos, cancelou já os próximos encontros presenciais.

Esta noite, António Guterres deveria participar, como convidado de honra, na gala anual da associação da imprensa da ONU, em Manhattan, e na quinta-feira numa reunião do Conselho de Segurança sobre os desafios do terrorismo e as alterações climáticas, liderada pelo presidente do Níger, Mohamed Bazoum.

Bazoum, cujo país detém atualmente a presidência do Conselho de Segurança, chegou a Nova Iorque na terça-feira, onde deverá permanecer até final da semana, antes de rumar a Washington.

O porta-voz do secretário-geral, Stéphane Dujarric, recusou-se a comentar.

Há alguns dias, Dujarric disse que Guterres recebeu recentemente a terceira dose da vacina contra a covid-19, depois de ter hesitado sobre se deveria tomar o reforço, quando milhões de pessoas em todo o mundo ainda não tiveram acesso à primeira dose.