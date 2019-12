Constança Cunha e Sá comentou esta quarta-feira, na 21.ª Hora, sobre o reforço orçamental para a saúde, anunciado pelo Governo, afirmando que é "um bom ponto de partida" apesar de ainda existirem algumas reservas, sendo necessário esperar pela sua concretização.

O primeiro-ministro tinha anunciado que estaria a preparar uma boa surpresa para remediar a situação atual do Serviço Nacional de Saúde, no entanto, para Constança Cunha e Sá esta solução "à primeira vista parece mais um remédio do que uma agradável surpresa".

É preciso saber se nestes 800 milhões estão incluídos os pagamentos das dívidas dos hospitais aos fornecedores. Porque se estão incluídas as dividas não será possível falar em reforço para o SNS.", sublinhou a comentadora.

Durante o habitual espaço de comentário, Constança Cunha e Sá considerou que o anúncio do reforço de 800 milhões de euros e da contratação de 8 mil profissionais para a o Serviço Nacional de Saúde, demonstram que o Governo "percebeu finalmente que tem um problema na saúde".