Paulo Portas analisou, este domingo, no seu habitual espaço de comentário, as consequências da exclusão de Portugal do plano do corredor aéreo do Reino Unido.

Questionado sobre a justiça da decisão, o comentador da TVI foi claro.

Justa não é de certeza, atendendo às relações diplomáticas intensas que Portugal tem com o Reino Unido. E também com o facto de haver países que passaram politicamente o critério que chumbou o caso português”, sublinhou.

No entanto, Paulo Portas rejeita a noção de que se trata de uma decisão absurda, uma vez que Portugal tem “efetivamente um problema”.

Quem tem de resolver esse problema somos nós e não o Reino Unido por nós”, frisou.

Comparativamente, o número de casos em Portugal “é muito melhor do que o Reino Unido” proporcionalmente. Também o número muito superior no Reino Unido, que atualmente é o terceiro país com maior número de óbitos devido à Covid-19.

Se eu fosse inglês, teria vergonha do número de fatalidades no Reino Unido”, afirmou o comentador.

Sobre se faria sentido uma retaliação diplomática ao Reino Unido, Portas remeteu para o futuro, dizendo que Portugal até pode perdoar, mas não deve esquecer o gesto britânico.

Outro dos temas abordados por Paulo Portas foi a TAP, que passou a ser detida maioritariamente pelo Estado.

O antigo líder do CDS-PP considerou a proposta de nacionalização como “catastrófica” para o país, que dava graves problemas de reputação a Portugal. No entanto, a solução da insolvência também não agrada.

A insolvência um pouco aquela memória que temos da Swiss Air. Fecho a empresa, mas abro ao lado com menos problemas e menos pessoas. Sucede que da empresa falida para a nova, não migram as rotas. E as rotas são um dos mais importantes ativos de uma empresa”, explicou.

A solução que restava era a da capitalização que, segundo Portas, tem diversos problemas.

Há um concurso internacional para arranjar a gestão, mas alguém vai ter de fazer o plano nos próximos seis meses”, disse.

Questionado se acreditava que a companhia aérea iria custar aos contribuintes 1.200 milhões de euros a médio e longo prazo, Paulo Portas afirma ter “muitas dúvidas” e que essa questão não deve ser ignorada.

Outra das questões levantadas pelo comentador foi quanto às intenções do Governo.

Ninguém sabe se o primeiro-ministro toma conta da TAP para mais tarde a colocar no mercado, ficando com uma participação. Ou se quer ficar o proprietário maioritário da TAP para sempre”, sublinhou.

Houve ainda espaço no comentário semanal de Paulo Portas para a analisar a recente recuperação económica dos Estados Unidos, que recuperaram 4.8 milhões de empregos no mês de junho.

A economia americana retirou 7.4 milhões de pessoas do desemprego em dois meses. Que economia europeia tem o dinamismo de conseguir, depois de cair imenso, começar a levantar-se com esta força?”, salientou.