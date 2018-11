(Em atualização)

Miguel Sousa Tavares criticou, esta segunda-feira, a detenção de Bruno de Carvalho. No comentário semanal no "Jornal das 8" da TVI, o jornalista defendeu que “as pessoas são detidas depois de ouvidas por um juiz, quando o juiz entende que há indícios suficientes para manter em prisão preventiva”.

Para o também escritor, não faz sentido que tenha o ex-presidente do Sporting tenha sido detido a um domingo para ser ouvido apenas na terça-feira, quando há um mês se voluntariou para prestar declarações no DCIAP e no DIAP.

Eu não consigo compreender nem aceitar esta detenção prévia a qualquer coisa, porque as pessoas são detidas depois de ouvidas por um juiz e quando o juiz entende que há suficientes indícios para o manter em prisão preventiva. Não podem ser detidas para ser levadas a um juiz. Não podem. A menos que a pessoas fuja às convocatórias, então o juiz dá-lhe ordem de prisão para vir depor. Agora ser detido previamente é um abuso, é uma violência injustificada, é uma humilhação injustificada e, sobretudo para o comum das pessoas que não está a par das minudências jurídicas, isto insinua logo uma culpabilidade sobre a pessoa que ainda nem sequer foi ouvida. Isto é absolutamente inaceitável e inadmissível e repete-se sistematicamente", começou por afirmar.

Para Miguel Sousa Tavares é também "um abuso total" a GNR ter levado o computador da filha de Bruno de Carvalho para investigar e procurar possíveis provas. O comentador sublinhou que se trata de "uma adolescente e que não vai ser arguida".

Não se pode chegar a casa das pessoas e levar tudo indiscriminadamente", defendeu. "Tem de haver o mínimo de decoro e de respeito pela privacidade alheia, que nesse caso, pelo que está à vista, não houve”.

Miguel Sousa Tavares criticou ainda o facto de o ex-presidente do Sporting estar a acusado de terrorismo no âmbito do processo do ataque a Alcochete, que ocorreu em maio. Para o comentador, a acusação de terrorismo, um dos 56 crimes que consta no mandado de detenção de Bruno de Carvalho, não faz o menor sentido.