Miguel Sousa Tavares escolheu quatro temas para comentar no Jornal das 8, desta segunda-feira, e mostrou-se crítico com o Governo, com Trump, com a possibilidade de Bolsonaro vencer as eleições no Brasil.

O comentador começou por falar da nova taxa de proteção civil, que vem no Orçamento do Estado para 2019, e descreveu a taxa como "escandalosa".

Depois falou sobre Bolsonaro, que para si está a fingir doença, e analisou o impacto das redes sociais na campanha eleitoral às presidenciais brasileiras: "A manipulação da democracia nas redes sociais começa com Trump".

Houve tempo ainda para uma análise a mais um acordo rasgado por Trump, agora o nuclear. Para Miguel Sousa Tavares há vários perigos com este rasgar de acordo e explicou-os.

No final, o comentador falou sobre o Repórter TVI sobre adoções informais nos Açores e na base das Lajes, que passou também no Jornal das 8.

A fechar, Sousa Tavares deixou uma foto de duas afegãs, publicada no jornal Expresso, que viram pela primeira vez o mar numa visita a Portugal.