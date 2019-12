Miguel Sousa Tavares comentou esta segunda-feira a notícias das multas ambientais que ainda estão por pagar, no Jornal das 8, na TVI.

Das 3319 inspeções ambientais resultaram 5728 multas, o que resultaria num montante encaixado de 34 milhões de euros. No entanto, apenas 24% das multas foram pagas, o que representa 9 milhões de euros para os cofres do Estado.

O crime compensa? Compensa absolutamente”, afirmou Miguel Sousa Tavares, que lembrou as imagens “pornográficas” da espuma verde no rio Tejo e as populações que têm o ar irrespirável devido à produção de oliveiras em culturas super intensivas.

O comentador afirmou discordar com o princípio de gestão ambiental através do pagamento de multas, criticando o conceito do “poluidor pagador”.

Se uma indústria funcionar à custa de um rio, de uma mata, do ar que as pessoas respiram, essa indústria não pode funcionar. O resto é brincar ao ambiente”, defendeu.

O Orçamento do Estado para 2020 também foi um dos temas abordados pelo comentador. Miguel Sousa Tavares começou por fazer uma retificação de uma notícia comentada no programa anterior, que tinha sido baseada em informações incorretas.

Eu baseei-me numa informação que nós demos, que por sua vez foi baseada numa informação duma daquelas consultoras financeiras que leem o orçamento a correr, que dizia que o imposto sobre o alojamento local tinha aumentado 90%”, afirmou.

A informação de que falou referia-se apenas às zonas metropolitanas de Lisboa e do Porto. O que aumentou também não foi o imposto, mas sim a matéria coletável. No entanto, Miguel Sousa Tavares afirmou que as mudanças na habitação “revelam má fé por parte do Estado”, por “mudar as regras do jogo a meio".

O processo de Impeachment ao presidente norte-americano, Donald Trump, também foi um dos temas abordados pelo comentador da TVI. Depois da aprovação no Congresso, o processo passa agora para a câmara alta, onde o partido Republicano tem maioria.

Quanto mais depressa este processo estiver arrumado, mais depressa eles caem em cima de Joe Biden”, comentou, referindo-se ao envolvimento do filho do antigo vice-presidente numa empresa ucraniana, depois de o responsável pela diplomacia na região ter sido o seu pai.

Miguel Sousa Tavares ainda comentou a medida preventiva aplicada a Armando Vara, que se encontra preso, considerando-a "hilariante" e "inédita".