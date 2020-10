Manuela Ferreira Leite não dúvidas de quem desencadeou "a ideia de uma hipotética crise política" foi o primeiro-ministro, quando excluiu o PSD de uma solução para a aprovação do Orçamento do Estado.

A comentadora da TVI24 também assumiu ter poucas dúvidas de que António Costa será o principal interessado numa crise política.

Eu não sei se é, verdadeiramente, uma encenação. Teria poucas dúvidas em dizer que o primeiro-ministro muito gostaria que houvesse uma crise política e que dessa forma se pudesse ver livre da situação que vai ter de enfrentar no país. Não seria a primeira vez, porque o Partido Socialista tem muito essa tradição. Não nos esquecemos que, perante a evidência de uma crise, o engenheiro Guterres saiu, ao engenheiro Sócrates aconteceu-lhe o mesmo, portanto, o PS está pouco habituado a enfrentar governos que estão perante situações difícieis. E esta é uma delas. Não sei se, efetivamente, não gostaria, se houvesse uma crise política, que tivesse algum tipo de solução que não fosse tão penosa para o país, se o poderia fazer", afirmou Manuela Ferreira Leite, esta noite, na TVI24, no seu espaço semanal de comentário.

A antiga ministra das Finanças do PSD considerou, ainda, que "o Presidente da República tem atalhado e bem" esta hipótese, com génese em António Costa, que, na sua opinião, injustamente excluiu os sociais-democratas de uma solução.

Quem desencadeou a ideia de uma hipotética crise política foi o primeiro-ministro. Quando o primeiro-ministro afirma que no dia em que ele precisasse do PSD para o apoio à aprovação do Orçamernto o Governo tinha acabado, ele decretou a existência de uma crise política. Ele ficou totalmente nas mãos do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Portanto, está envolvido numa questão política difícil, em que ou chega a acordo com o BE e o PCP ou não tem outra solução, porque arredou dessa solução qualquer outra hipótese, como se o PSD fosse algum partido com o qual o país não pudesse contar, nem sequer para aprovar um orçamento, porque nessa altura o governo terminaria. Foi uma posição excessivamente partidária, bastante injusta para o PSD", criticou.

Manuela Ferreira Leite, antiga líder do PSD, também não tem dúvidas de que o seu partido viabilizaria um Orçamento do Estado em nome do interesse nacional.