José Eduardo Moniz criticou as declarações de Luís Filipe Vieira sobre a continuidade de Rui Vitória, na estreia do programa "Deus e o Diabo", esta sexta-feira no Jornal das 8.

Já vi Luís Filipe Vieira ser mais feliz noutras ocasiões", disse José Eduardo Moniz, que também é vice-presidente do Benfica.

A estreia ficou ainda marcada pela participação de Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof. O sindicalista admitiu que não dá aulas há mais de 20 anos.

No novo programa de José Eduardo Moniz, "Deus e o Diabo" queremos ouvir a sua opinião. Para participar preencha o formulário através deste link.