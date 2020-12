A diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Cristina Gatões Batista, pediu a demissão devido à polémica que envolve a morte de um cidadão ucraniano, às mãos de três inspetores do SEF, no aeroporto de Lisboa, revelou o Ministério da Administração Interna.

Ana Catarina Mendes, líder-parlamentar do partido socialista, deixou claro, na Circulatura do Quadrado desta quarta-feira, que o Ministro da Administração Interna não deveria demitir-se, na sequência do caso.

Eduardo Cabrita fez o inquérito do IGAI [Inspeção Geral da Administração Interna], que eu acho que demorou muito tempo a saberem-se as suas conclusões, demitiu o responsável máximo do SEF no aeroporto e está a tentar que haja um conjunto de decisões dentro do SEF", argumentou.

A socialista entende que este caso mancha a boa imagem do órgão de polícia criminal, mas não faz a sua história. Ainda assim, não deixa de reforçar que se trata de um caso "muito grave".

Não acho que isso faça a história do SEF. O SEF tem muito bons profissionais e tem tido um papel histórico ao longo dos anos e reconhecido internacionalmente ao longo dos anos, mas acho que este caso é muito grave".

Ana Catarina Mendes considerou que "alguma coisa vai mal" quando a agora ex-diretora do SEF admitiu, numa entrevista, que existiam casos de tortura e não colocou de imediato o cargo à disposição. Na ótica da líder-parlamentar do PS, a demissão "chega tarde" e revela o "pouco cuidado" que Cristina Gatões Batista teve em relação a este caso.

Quando eu tenho uma diretora do SEF, a senhora que agora se demite, a assumir que há casos de tortura e não se demite na hora seguinte, alguma coisa vai mal".

Eu acho que a diretora do SEF se deveria ter demitido de imediato", acrescentou.

A comentadora da TVI disse ainda que esta situação "levanta as maiores suspeitas" aos portugueses, porque parece que temos um "Estado de direito democrático onde nos não conseguimos garantir a segurança daqueles que aqui procuram novas oportunidades de vida e serem tratados com dignidade".

Por fim, Ana Catarina Mendes disse que espera que Eduardo Cabrita dê "as explicações que tem a dar sobre isto".