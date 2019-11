Tenho muitas dúvidas que os 750 euros em 2023 sejam cumpridos”, referiu José Pacheco Pereira.

José Pacheco Pereira admitiu que concorda com aumento do salário mínimo nacional. O comentador da TVI explicitou ainda que o “que se está a pagar é trabalho, é esforço”. No entanto, Pacheco Pereira revelou alguma reticência quanto à promessa de António Costa, durante as cerimónias de tomada de posse como Primeiro-Ministro, em que garantiu um salário mínimo de 750 euros em 2023.

O debate correu bem para todos e para o país”, resumiu Jorge Coelho.

Jorge Coelho analisou o anuncio do aumento do salário mínimo para 635 euros e explica que o Executivo optou por dar um sinal claro do ponto de vista da estratégia do desenvolvimento do país.

Objetivo de reduzir desigualdades não deve dividir a esquerda e direita”, explicou António Lobo Xavier.

António Lobo Xavier realçou que para se discutir o aumento do salário mínimo nacional é necessário começar-se pelos princípios. Ainda assim, o comentador da TVI referiu que o que a ideia de António Costa é uma política de rendimentos, ou seja, uma política de redistribuição e que isso é uma expressão de alguém que pode pouco e fala muito.