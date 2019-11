António Lobo Xavier diz que a gaguez de Joacine Katar Moreira impossibilita a compreensão do discurso da deputada. O comentador confessa que percebeu a intervenção da Iniciativa Liberal sobre o efeito da pobreza nas votações.

Jorge Coelho relembrou que ainda há uns anos o Bloco de Esquerda também se estava a estrear no Parlamento. O comentador da TVI garante que a existência de novos partidos é positivo para a eleição democrática.

A Iniciativa Liberal é uma cópia do partido libertário americano” , garante José Pacheco Pereira.

José Pacheco Pereira analisa a estreia dos novos partidos na Assembleia da República. O discurso do comentador centrou-se na Iniciativa Liberal.

