Constança Cunha e Sá criticou a posição tomada pelo CDS-PP após as declarações de Abel Matos Santos, em que este disse que Aristides de Sousa Mendes era um “agiota de judeus”.

Abel Matos Santos acabou mesmo por se demitir do cargo que ocupava no partido, mas por opção própria e não por decisão da direção do partido.

Matos Santos pediu ainda desculpa à comunidade judaica por ter ofendido Aristides de Sousa Mendes.

Na noite, desta terça-feira, a direção do partido fez um comunicado, em que afirma que o CDS é a fronteira de todos os extremismos e farol da democracia-cristã. Acrescentando, que Abel Matos Santos renunciou ao cargo para não permitir que as suas afirmações levantassem dúvidas sobre a tradição política do partido.

Constança Cunha reiterou que a direção do CDS-PP saiu muito mal vista desta polémica devido à inação que apresentou, já que não aplicou qualquer medida a Matos Santos.

Francisco Rodrigues dos Santos, também conhecido como Chicão, foi assim surpreendido pela primeira polémica nesta que é a sua segunda semana como líder do CDS-PP.