Constança Cunha e Sá falou esta quarta-feira, na 21ª Hora, sobre a nova dinâmica parlamentar, onde os partidos de deputado único estarão a dominar a agenda política.

Parlamento tem andando a reboque dos partidos de deputado único”, afirmou a comentadora. “Têm sido eles a comandar a vida parlamentar", acrescentou.

A resposta dos restantes partidos aos "incidentes" criados por estes partidos, mas "principalmente por André Ventura", também foi questionada. "Eles não sabem bem como lidar com esses incidentes", afirmou.

Sobre as negociações para a aprovação do Orçamento de Estado, Constança Cunha e Sá afirmou não conseguir "compreender" as negociações de Mário Centeno com o PSD/Madeira. Classificando-o como uma "manobra muito estranha".