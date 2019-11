O debate quinzenal desta quarta-feira foi o primeiro desta legislatura, bem como o primeiro confronto entre António Costa e Rui Rio na Assembleia da República.

Constança Cunha e Sá refere que este primeiro debate ficou marcado por três temas essenciais: a educação, com a questão dos chumbos no ensino básico, os impostos, nomeadamente o englobamento dos rendimentos em sede de IRS e pelo aumento do salário mínimo anunciada pelo Governo.

Foi um debate sem grande história, foi um debate calmo”, resume Constança Cunha e Sá.

A comentadora da TVI realça que António Costa não esclareceu como se vai proceder caso deixem de existir chumbos até ao secundário.

Na intervenção do PSD, Rui Rio foi claro ao discordar com o Primeiro-Ministro na questão dos chumbos no ensino básico.

Constança Cunha e Sá explica que Costa só entrou em detalhes, em relação à educação, ao responder a Cecília Meireles do CDS, quando garantiu que não vão existir passagens administrativas para os alunos.

Relativamente ao englobamento de rendimentos em sede de IRS, a comentadora da TVI relembra que António Costa respondeu aos criticos dizendo que se trata de "mera especulação" até ao momento.