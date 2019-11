Constança Cunha e Sá comentou o fim de semana agitado no cerne do PSD. A comentadora da TVI relembra que foi um "conselho nacional onde não houve grandes acontecimentos" para além de terem ficado marcadas as datas das próximas eleições do partido e do próximo congresso. Constança Cunha e Sá realçou a candidatura de Luís Montenegro à liderança dos sociais-democratas, apresentada no domingo.

O resultado [do PSD nas legislativas] não foi bom, mas foi melhor do que se esperava. Tenho sérias dúvidas que alguém no PSD tivesse feito melhor, nomeadamente Luís Montenegro", esclarece Constança Cunha e Sá.

Em relação às eleições em Espanha, a comentadora da TVI garante que a ida às urnas não resolveu o "problema espanhol e isso é uma derrota de Pedro Sánchez". Constança Cunha e Sá explica que o primeiro-ministro espanhol marcou eleições para reforçar o PSOE e acabou por acontecer exatamente o contrário.