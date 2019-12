Na sua habitual rubrica "A Hora de Constança", Constança Cunha e Sá analisou as várias medidas do Orçamento do Estado para 2020, deixando ainda uma nota ao Presidente da República.

Decidindo não comentar Orçamento do Estado, por não o ter lido, acabou por comentá-lo", comentou, referindo-se ao Presidente da República. "Disse que o Governo tinha que investir mais" na saúde, na justiça, na administração pública e, ao mesmo tempo, pediu para não "desbaratar o excedente orçamental".

Apesar de poucas medidas serem públicas, Constança Cunha e Sá afirma que, no seu entender, estas aparentam ser "paliativos para promover o objectivo principal que este orçamento tem: o excendente orçamental".