O regresso das competições de futebol vai depender do parecer das autoridades de Saúde e será divulgado pelo primeiro-ministro na próxima quinta-feira.

A notícia foi avançada pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol no final da reunião com António Costa em São bento, onde esteve acompanhado dos presidentes da liga de clubes, Benfica, FC Porto e Sporting.

Este foi o tema debatido pelos comentadores desportivos da TVI24, Pedro Guerra, Manuel Serrão e Luís Filipe Menezes esta terça-feira, com a moderação do jornalista Joaquim Sousa Martins.

Sobre se as competições desportivas vão regressar, ou não, até ao final do ano, Luís Filipe Menezes defende que "o futebol tem que ser visto como qualquer outra indústria", uma vez que a abertura procura conciliar a economia com a defesa sanitária.

O desconfinamento no futebol é possível, com decisões sensatas", disse o comentador.

Esta é, no entanto, uma decisão que no seu entender é do Governo, da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga e não dos técnicos.

Manuel Serrão começou a sua intervenção por expressar que "estamos todos com vontade de voltar a ver futebol". No entanto, refere que não vê "porque é que o futebol deva ser visto de forma diferente"

Ninguém quer que o futebol seja o patinho feio da retoma da atividade económica", disse o comentador.

Para o comentador, o futebol não é apenas um desporto, mas também uma atividade económica, no entanto acredita que têm havido medidas de excesso de zelo em comparação com outras atividades económicas.

Luís Filipe Menezes espera que esta reabertura do futebol "seja a abertura para os novos tempos que aí vêm", considerando até que será uma data histórica no futebol português.

Sobre a data de regresso do futebol, o comentador acredita que o futebol regressa em junho, mas que "esta é uma informação oficiosa e não oficial".

Acho que vamos ter futebol. O problema é em que condições", disse o comentador.

O comentador mencionou três questões centrais, nomeadamente os jogos à porta fechada, a testagem ao novo coronavírus e a capacidade de abdicar das rivalidades.

