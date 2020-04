No seu habitual espaço de comentário, no 21ª Hora, Manuela Ferreira Leite analisou a solução encontrada pelos ministros das Finanças europeus, que aprovaram esta quinta-feira uma proposta para um empréstimo de 500 mil milhões de euros para o apoio aos países afetados pelo impacto económico do Covid-19.

O processo, liderado por Mário Centeno, ministro das Finanças português, representa para a comentadora um dos atuais problemas da União Europeia.

Fico perplexa que o processo de recuperação europeia, que é absolutamente essencial e indiscutível, comece por uma discussão com os ministros das Finanças”.

A comentadora da TVI acredita ser necessário que exista um programa de ação conjunta a nível europeu, dando uma resposta como um todo. O problema, acrescenta, não é culpa de nenhum dos Estados-membros e afeta a todos por igual, pelo que se esperaria uma resposta “como se fosse uma Federação”.

Após esse entendimento conjunto, devem surgir as figuras dos ministros das Finanças, segundo Manuela Ferreira Leite.

Isto não é como o conto da Bela Adormecida que, de repente, adormeceu, tudo paralisou, e, quando acordou, tudo estava na mesma”, afirmou. “Quando acordarmos deste furacão, nada estará como antes. Muita coisa terá de mudar”.

Manuela Ferreira Leite mostrou-se ainda preocupada com o projeto europeu, que considera ter crescido para se tornar “uma máquina burocrática pesadíssima”.

O projeto europeu tornou-se mais um projeto de sanções e não de soluções”, reforçou.

Esta semana, em Portugal, foram adotadas várias medidas para conter o Covid-19. Uma delas, relativa ao sistema prisional para evitar o contágio nas prisões portuguesas. Para a comentadora, a posição do PSD é aquela que mais sentido faz.

Os presos são seres humanos e, como seres humanos que são, não se pode aceitar que tenham um tratamento diferente de pessoas que não estejam nessas situações”, afirmou.

Apesar de tudo, Manuela Ferreira Leite afirma não compreender a relação entre um recluso ser protegido do vírus ao ter os mesmos direitos dos restantes cidadãos e ser perdoado por crimes que não estão relacionados com a pandemia.

Está definido o primeiro plano para o encerramento do ano letivo. O terceiro período arranca na próxima terça-feira. O ensino básico será concluído com o ensino à distância, tal como o décimo ano.

Aulas presenciais serão apenas para os alunos do 11º e 12º ano, em disciplinas objeto de exame para entrar na Universidade.

Para Manuela Ferreira Leite, algumas das decisões tomadas pelo Governo foram “tomadas com base no supor”, relembrando a entrevista do ministro da Educação, esta quinta-feira, no Jornal das 8, da TVI, em que sublinhou o uso da palavra “hipoteticamente”.

O ministro da Educação aproveitou a ida à televisão para fazer uma enorme propaganda política, elogiando os professores, os alunos, os pais, quando não era propriamente isso que se esperava que falasse", sublinhou.