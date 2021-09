Vários portugueses já tomaram a terceira dose da vacina contra a covid-19 e mais de duas mil pessoas já têm o agendamento feito, revelou Paulo Portas, este domingo, no seu habitual espaço de comentário, no Jornal das 8 da TVI.

Já há portugueses com a terceira dose. A terceira dose não é um agendamento ou um autoagendamento como as anteriores. Tem de ser o médico a pedi-la", revelou.

No entanto, admite que a Direção-Geral de Saúde esteja a considerar administrar a terceira dose em todos os portugueses com mais de 65 anos, ou seja, mais de 2,4 milhões de pessoas.

O comentador da TVI disse ainda que há mais de duas mil terceiras doses já agendadas para serem administradas em imunodeprimidos e que a task-force para a vacinação irá acabar e dar lugar a um núcleo coordenador.

Paulo Portas olhou ainda para os números da vacinação na Europa, onde Portugal pode mesmo vir a ser um dos primeiros países a atingir a marca de 85% da população inoculada com a vacina contra a covid-19. Para o histórico líder do CDS-PP, grande parte do mérito tem de ser atribuído a Gouveia e Melo.