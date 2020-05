Miguel Sousa Tavares admitiu, esta segunda-feira, no Jornal das 8 da TVI, que quanto mais estudos lê sobre a pandemia de Covid-19, menos certezas tem. No entanto, na ótica do comentador, uma coisa é certa, os portugueses "deviam ter medo da falta de medo".

Eu acho que até aqui aquilo que manteve os portugueses em casa foi o medo e, a partir de agora, é a falta de medo que é o nosso principal inimigo. Devemos ter medo da falta de medo".

O comentador e editor da TVI entende que as medidas de desconfinamento são perigosas, uma vez que já ninguém está sob o controlo do Governo ou das autoridades: "agora dependemos de nós próprios".

Eu acho que a situação é mais perigosa agora. Porque quando nos enfiámos em casa, no dia 10 de março, havia 100 infetados, neste momento, há 25 mil, dos quais só 3 mil recuperaram", acrescentou.

Numa nota final, referiu que a capacidade de infeção por Covid-19 é muito maior agora, mas sente, no entanto, que há uma tendência "para achar que isto já não é tão perigoso”.

"TAP tem obrigações para com o país inteiro e não apenas com Lisboa"

A TAP está debaixo de fogo. Desta vez, por causa dos planos de relançamento das operações. O Jornal de Notícias revelou na sexta-feira que serão reativadas apenas três rotas no Porto e 71 em Lisboa.

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, bem como outros setores da região consideraram inadmissível. No entanto, a TAP alega que nada foi ainda decidido e que se trata de um de vários cenários que estão ainda a ser equacionados.

Na ótica de Miguel Sousa Tavares a companhia aérea "não é carne nem peixe".

Não é pública, nem privada. Sendo ambas as coisas, acaba por não ser nenhuma porque tem uma maioria de capital que é do Estado, sem nenhuma gerência do Estado".

Criticou a administração por ver a recuperação da TAP com um único objetivo, o lucro. Foi mais longe e afirmou que a companhia aérea "tem obrigações para com o país inteiro e não só com Lisboa".

"Brasil é governado por um fantoche" que "despreza a vida humana"

Sobre a crise política que vive agora no Brasil, Miguel Sousa Tavares não acredita que esteja a ser equacionado um golpe militar.

Acho que Bolsonaro adoraria que houvesse um golpe militar que fechasse o Supremo Tribunal Federal, que eventualmente fechasse o Congresso e que o deixasse na presidência. Não creio que isso vá acontecer".

Disse que o Brasil é dirigido por um "fantoche" e que Bolsonaro perdeu o único ministro popular dentro da maioria o elegeu (Sergio Moro). O comentador da TVI deixou também duras críticas à governação de Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19.