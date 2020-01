O comentador da TVI24 Fernando Medina esteve no seu espaço habitual das segundas-feiras onde falou acerca da situação que se vive no Médio Oriente, depois da morte de Qassem Soleimani.

A ordem para matar o general Qassem Soleimani, morto esta sexta-feira em Bagdad num ataque de drone, foi a “decisão mais arriscada do seu mandato”, segundo o comentador.

Trump, em ano eleitoral, acabou com a discussão sobre o ‘impeachment’”, sublinhou. Acrescentando que “dificilmente não levará a uma reação” por parte do Irão.

A fragilidade interna do regime iraniano também foi um dos temas abordados por Fernando Medina, que considerou essa fragilidade como um fator que poderá levar uma “demonstração de força” para agradar a opinião pública.

Qassem Soleimani não é Bin Laden, porque tinha um Estado por detrás dele”, sublinhou.

Outro dos temas abordados no seu habitual espaço de comentário foi o Orçamento do Estado. Fernando Medina reafirmou a sua confiança de que “o Orçamento do Estado será aprovado”.

“Mário Centeno teve a apresentação mais calma do orçamento dos últimos anos”, explicou. Medina apontou também a “fraca” presença da oposição, que não colocou “para além da carga fiscal” questões pertinentes sobre o documento.