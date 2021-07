Manuel Magalhães e Silva, advogado de Luís Filipe Vieira, não considera que as declarações feitas pelo presidente do Benfica na Comissão de Inquérito aos grandes devedores do Novo Banco tenham prejudicado o seu cliente.

A deputada Mariana Mortágua reagiu a estas declarações e, em entrevista à TVI24, aponta que a comissão "permitiu explicar algumas coisas" e que "há matéria para ser investigada na Justiça".

Também nas Comissões de Inquérito, a deputada do Bloco de Esquerda confrontou Luís Filipe Vieira sobre as perdas do BES e ressalva agora a ideia que "existe a ideia de que no futebol tudo é possível".

É por isso que é tão perigosa a relação entre políticos e dirigentes do futebol", alertou a deputada.

Tendo em conta os desenvolvimentos desta quarta-feira, o deputado Duarte Alves defende que "deve-se levar ao limite todas as consequências".

Ainda sobre as dívidas da Promovalor, o deputado constata que "as perdas do Novo Banco acabam sempre pagas pelos contribuintes".