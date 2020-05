No espaço de comentário semanal na TVI24, Manuela Ferreira Leite analisou as previsões da Primavera apresentadas, esta quarta-feira, pela Comissão Europeia, das quais se prevê uma recessão de 6,8% para Portugal. Uma das consequências da pandemia de Covid-19.

No entanto, parece que Portugal não está assim tão mal na fotografia, uma vez que a previsão de recessão para os países da União Europeia (UE) é 8,3% e para os que integram a zona euro 7,7%.

Não sei muito bem como é que isto se lê, porque, normalmente, quando se fazem previsões, fazem-se com base na evolução de determinados elementos que compõem e que contribuem para determinado resultado. Acontece que tudo são incertezas. Nós não temos certezas de quase nada. (...) há elementos fundamentais para as consequências da evolução da nossa economia, ou da economia europeia, que estão diretamente relacionadas com decisões que a própria União Europeia ainda não tomou".