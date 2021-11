O Presidente da República estará dividido entre as datas de 30 de janeiro e 6 de fevereiro para a marcação das eleições antecipadas, consequência da dissolução da Assembleia da República, que esta quarta-feira foi aprovada por maioria no Conselho de Estado.

Segundo Maria João Avillez, Marcelo Rebelo de Sousa "também veria como um meio termo aceitável para ambas as partes o dia 6 de fevereiro".

Será certamente uma destas duas datas [ndr 30 de janeiro e 6 de fevereiro]", acrescentou.

A data das eleições poderá vir a ter em conta as eleições internas no PSD, que decorrem a 4 dezembro, sendo que da data das legislativas depende a data da apresentação das listas de deputados. A comentadora da TVI24 fala num "tremendo mau exemplo de comportamento político que a direita e o centro-direita estão a dar", referindo-se às guerras internas de PSD e CDS, com sucessivas polémicas em torno das datas dos congressos, reunião que no CDS foi mesmo cancelada.