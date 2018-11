Manuela Ferreira Leite comentou, no seu espaço às quintas-feiras na 21.ª hora, que o estado de endividamento das famílias portuguesas atualmente “é preocupante”.

A ex-ministra das Finanças disse que "a confiança dá para gastar e não para poupar".

A poupança está em níveis historicamente baixos" e "já há insolvências após dois anos de empréstimos" , alertou Manuela Ferreira Leite, acrescentando que as “pessoas estão a entrar em níveis de insolvência piores do que na crise" .

Manuela Ferreira Leite, sobre a descida da taxa de IVA em espetáculos para 6%, afirmou que esta é uma redução que “tem a ver com a receita” e que “é uma maneira de o Governo ficar bem na fotografia”.

A comentadora admite que as “touradas sejam um setor de polémicas", mas lembra os “festivais de verão”, onde aí “a perda de receita seria significativa".

Acho alguma graça ao facto de se enganar as pessoas de forma primária", sublinhou, ao lembrar que esta é uma medida que só terá efeitos a partir de julho de 2019, no último semestre e, sendo o IVA pago trimestralmente, “e, portanto, os efeitos no Orçamento desta medida são nulos”.