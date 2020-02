Fernando Medina, no habitual espaço de comentário de segunda-feira à noite, analisou um possível resultado nas eleições primárias do Partido Democrata, nos Estados Unidos.

Para Medina, destacam-se três candidatos: Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Joe Biden. Embora, num segundo grupo, Michael Bloomberg tenha vindo a subir nas sondagens.

É um caminho que culminará na "Super Terça-Feira", dia em que "o jogo fica arrumado" em março.

"As sondagens mostram-nos que Bernie Sanders e Warren animam muito os ativistas democratas e mobilizam os eleitores fortemente democratas, mas ambos sem muita capacidade de penetração no eleitorado negro e hispânico", diz o comentador, sublinhando que Joe Biden pode ter vantagem no arranque da corrida.

Warren "começou muito forte, mas perdeu fôlego para Sanders que, por sua vez, perde para Biden que, no global, tem a vantagem", diz Medina.

No entanto, o comentador lança uma questão: "se Biden for escolhido, de que forma o Partido Democrata se vai agrupar para derrotar Trump?"

O comentador diz ainda que é necessário perceber o impacto que o processo de impeachment vai causar na imagem de Joe Biden.

"No coração do processo está a alegação que Trump faz sobre a conduta do filho de Biden como administrador de uma empresa na Ucrânia e como o pai terá intercedido pelo filho", afirma Fernando Medina, defendendo que, se Biden estiver à frente do partido, toda a artilharia de Trump será disparada contra ele.