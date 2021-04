Em relação à decisão instrutória do processo da Operação Marquês, Fernando Medina considera que, independentemente da extensão da acusação contra José Sócrates, este é “um facto da maior gravidade e singularidade”.

O comentador da TVI lembra que “o primeiro-ministro é o lugar de maior responsabilidade” no espectro político nacional, pois é o cargo em que os cidadãos depositam maior confiança. Medina realça Sócrates foi acusado por crimes cometidos enquanto exercia as funções do chefe do executivo, algo inédito em Portugal.

É a primeira vez na nossa história que teremos em julgamento um ex-primeiro-ministro e, independentemente, da natureza mais ou menos extensa do crime sabemos que é um crime em exercício de funções com uma moldura penal significativa de cerca de 12 anos”, diz Fernando Medina.

Fernando Medina realça que quem “exerce as funções de primeiro-ministro, como outro eleito, tem uma suprema responsabilidade, porque tem também um supremo privilégio que é ser depositário da esperança e da confiança de um país”.

O comentador da TVI acusa Sócrates de ter dilacerado a confiança dos cidadãos na sociedade portuguesa, lembrando que "alguém que exerce as funções de primeiro-ministro, como outro eleito, tem uma suprema responsabilidade, porque tem também um supremo privilégio que é ser depositário da esperança e da confiança de um país”.

Lamento ter que o dizer, mas é evidente que há um rompimento de laços de confiança quando há factos fundamentais de que alguém que foi primeiro-ministro recebeu avultadas quantias financeiras. Ao contrário do que era dito, não resultavam de fortuna pessoal ou familiar. Sem qualquer justificação aparente, que o próprio não dá e entendeu não dar durante todos estes anos, é algo que marca de forma absolutamente negativa o sentimento de bem-estar e de confiança na sociedade portuguesa”, aponta o comentador da TVI.

Fernando Medina esclarece que não entende que os políticos eleitos tenham de ser "santos", mas estão obrigados a "honrar a confiança com quem os elege".

O socialista considera que a que a confiança na vida democrática nacional foi "inapelavelmente quebrada" e que tudo o que José Sócrates, deliberadamente, optou por não explicar, ao longo de quase sete anos, é suficiente para desacreditar o poder político e a justiça.