Esta sexta-feira houve mais uma edição do programa da TVI24 Prova dos 9. O espaço de comentário voltou a reunir Fernando Rosas, Pedro Silva Pereira e Paulo Rangel, num debate conduzido por Constança Cunha e Sá.

A manifestação das forças de segurança desta quinta-feira foi o destaque do programa, que deu relevo à intervenção do deputado do Chega, André Ventura, no protesto.

Para Fernando Rosas, antigo dirigente do Bloco de Esquerda, considera que há uma identificação clara de alguns grupos, como o Movimento Zero, com a extrema-direita.

O eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, começou por referir algumas das dificuldades dos profissionais das forças de segurança. O social-democrata vincou ainda que a presença de André Ventura na manifestação "não é forma de um deputado atuar".

Para o ex-ministro de um governo socialista, Pedro Silva Pereira, a presença de André Ventura no protesto também é um facto negativo. O eurodeputado afirmou ainda que foi saudável o facto de a manifestação ter decorrido sem violência. O comentador falou numa "captura" da manifestação por parte do Movimento Zero e da extrema-direita.