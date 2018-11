EM ATUALIZAÇÃO

Paulo Portas discorda do convite do presidente eleito do Brasil ao juiz Sérgio Moro para ministro da Justiça. No habitual espaço de análise “Global”, no Jornal das 8, o comentador da TVI explicou porque entende que o convite é mau tanto para Jair Bolsonaro como para o próprio Sérgio Moro.

Acho mal e acho que pode acabar mal para um e para outro”, começou por dizer Paulo Portas, enunciando quatro razões.

O antigo vice-primeiro-ministro sublinhou, em primeiro lugar, que a aceitação do convite por parte de Sérgio Moro legitima a crítica de que a forma como conduziu o processo Lava Jato, no que diz respeito ao antigo presidente Lula da Silva, poderia ter sido politicamente orientada.

“Uma coisa são os factos, outra coisa são as perceções. Ele acaba de confirmar essa perceção de uma parte dos brasileiros”, defendeu.

A segunda razão apontada por Paulo Portas é que, em vez de levar a fundo a separação de poderes, o convite de Jair Bolsonaro a Sérgio Moro, traduz “uma sobreposição de poderes entre Justiça e Política”.

Em terceiro lugar, o ex-líder do CDS-PP apontou que o facto de Sérgio Moro se tornar ministro da Justiça prejudica a própria operação Lava Jato, que continua.

Os juízes ficam perante o dilema de continuar a ação de Sérgio Moro ou desafiar a sua própria linha de orientação”, explicou.

Por fim, Paulo Portas apontou que a própria Constituição brasileira tem um artigo que diz que os juízes não podem exercer funções político-partidárias.

Eu sou absolutamente a favor de uma incompatibilidade firme entre Magistratura e Política. E tão grave é um político querer obstruir a ação da Justiça como um magistrado meter-se em política. É por isso que os magistrados são uma espécie de sacerdócio”, defendeu.

Apontando dois casos no Ocidente, relativamente recentes, de magistrados que passaram para a política - Baltazar Garzón, em Espanha, e Antonio Di Pietro, em Itália – Paulo Portas argumentou que o mínimo que se pode esperar de Sérgio Moro no futuro é que não volte à magistratura, se um dia vier a deixar o Governo.