A pandemia de covid-19 foi o tema em destaque na rubrica "Global", que conta com a análise semanal de Paulo Portas. Numa altura em que se continuam a registar recordes diários de infeção, o comentador destacou a subida da média de contágios em Portugal, num dado que acompanha a média da União Europeia.

Um dos casos mais graves na Europa é Espanha, país onde a segunda vaga parece estar a chegar, e onde a contabilização de dados nem sempre é clara.

Relativamente a Portugal, Paulo Portas refere que o país pode mesmo sair de algumas das listas que o classificam como seguro caso continue com esta tendência. Os dados são particularmente negativos no parâmetro relativo ao número de casos por milhão de habitantes.

O azar alheio jogou a nosso favor. Só não fomos excluídos de algumas listas porque a média europeia subiu ao mesmo tempo que nós crescíamos. Se continuarmos a crescer, lá iremos parar", referiu.

Numa altura em que se prepara o regresso às aulas, Paulo Portas fez uma análise extensiva ao manual de normas emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Para o analista, o documento entra em vigor tardiamente, mas há ponto positivos a destacar: defesa do ensino presencial, a obrigatoriedade de máscara, o transporte escolar com máscara e gel e as regras de distanciamento social.

Fiquei contente que tivessem determinado para os transportes escolares a regra de lotação", acrescentou.

Ainda assim, o comentador da TVI destaca outros quatro pontos: falta de definição do que significa "risco elevado", falta do controlo da temperatura, falta de orientações para caso de quarentena e falta de dados sobre rastreadores.

Paulo Portas afirma que a DGS "teve medo de responder à pergunta 'e se há um contágio numa turma o que é que se faz?', que para o analista é uma questão fundamental.

Outro dos pontos negativos apontados é a falta de uma medida racional para definir "risco elevado", algo que Paulo Portas diz não haver.