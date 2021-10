A crise no CDS foi um dos temas do habitual espaço de comentário de Paulo Portas ao domingo na TVI. O antigo presidente dos centristas considera “grave” a situação interna do partido, e garantiu que faria tudo o que pudesse, “incluindo pedir muita indulgência” aos seus princípios democráticos, para se manter no CDS.

Portas teceu críticas à atuação da direção de Francisco Rodrigues dos Santos, comparando-a a uma “associação de estudantes com más práticas” e denunciando a sua atuação em relação às saídas recentes do partido.

Fico muito impressionado quando um diretório fica contente com a saída daquele que é provavelmente o melhor gestor da sua geração [António Pires de Lima], (…) ou quando passam dois anos a tentar tirar do Parlamento a melhor deputada da Assembleia da República, que é a Cecília Meireles. Há qualquer problema de bom senso nesta maneira de gerir”, afirmou o comentador da TVI.

Portas alertou para o facto de um partido "pequeno" como o CDS “não crescer se se dividir”, e sugeriu ao atual líder dos centristas “conversar com o opositor” para chegar a um acordo quanto à realização do congresso, aos limites à animosidade dos discursos e sobre o princípio de "respeito mútuo".

O antigo líder do partido centrista terminou a intervenção, dizendo que um líder de um partido democrático não cancela eleições internas, “pela simples razão de que ficará sempre a dúvida de que as cancelou por medo de as perder”.