O Governo tem quatro novos ministros desde esta segunda-feira. São eles o da Saúde, Defesa, Economia e Cultura. No habitual espaço de comentário à segunda-feira, Miguel Sousa Tavares comentou a remodelação no Executivo, no seu espaço de comentário no Jornal das 8, da TVI.

Para o comentador, com estas nomeações, o primeiro-ministro "pega em dois dissidentes da sua bancada" e "mete-os ao bolso". Refere-se aos “divergentes” João Galamba, que passa a secretário de Estado da Energia, e Carlos Pereira, que António Costa escolheu para tutelar a ERSE.

"No espaço de uma semana, António Costa pega em dois, digamos, mais ou menos dissidentes da sua bancada parlamentar, ou divergentes". São eles "Carlos Pereira, e passo-o para tutelar a ERSE, e pega em João Galamba e passa-o para Secretário de Estado da Energia. Ou seja, mete-os ao bolso, digamos assim, porque eu acho que João Galamba vai ser metido ao bolso".

Miguel Sousa Tavares recordou ainda o dia negro, em outubro de 2017, em que 50 pessoas morreram num incêndio em que houve, diz, “total descoordenação” dos meios.

O relatório da Comissão Técnica Independente que investigou estes fogos diz que a população ficou "entregue a ela própria" numa situação de "dramático abandono e com escassez de meios".

O comentador acrescenta que “gastamos fortunas com Bombeiros e Proteção Civil e na hora da verdade as populações são entregues a si mesmas".