Miguel Sousa Tavares comentou esta segunda-feira o fecho "tardio" das fronteiras portuguesas e lançou críticas à ação "mole" das autoridades.

O comentador da TVI destacou que foram necessárias 60 horas para existir um encerramento das fronteiras. “Perdemos dias e horas preciosas. Parecia que se estava a fazer cerimónia”, disse, sublinhando que o desembarque de dois mil passageiros do cruzeiro que estava proibido de atracar em Lisboa e que foi desviado foi inamistoso.

Foi tarde. Um dia no combate pode significar muitíssimo. Por um lado, as autoridades gabam a disciplina dos portugueses, por outro, aquilo que está nas mãos das autoridades, o controlo das fronteiras terrestres, foi feito com moleza. É uma burocracia, uma lentidão, como se não houvesse pressa nenhuma”, afirma Miguel Sousa Tavares.