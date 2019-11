Constança Cunha e Sá realçou a importância do gesto de Marcelo Rebelo de Sousa, que assinalou o 25 novembro com um almoço com Ramalho Eanes. A comentadora da TVI explicou que o 25 de novembro não pertence a nenhum partido.

O 25 de novembro não pertence a nenhum grupo”, reiterou.

Constança Cunha e Sá revelou que não entende a decisão da Joacine Katar Moreira sobre o voto em defesa da Palestina. A comentadora da TVI teorizou que existe um mau estar no seio do Livre, que pode terminar com a deputada a abdicar do cargo.